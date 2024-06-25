المنظمة الدولية للهجرة: اعتراض 973 مهاجرا قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي

قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إنه تم اعتراض 973 مهاجرا وإعادتهم قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان: "من 16 إلى 22 (حزيران) يونيو 2024 ، تم اعتراض 973 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا".

وأوضحت المنظمة أن من بين المهاجرين 44 امرأة و27 طفلا، مضيفة أنه تم انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة الساحل الليبي.

وقالت المنظمة إنه تم اعتراض ما مجموعه 8754 مهاجرا حتى الآن خلال هذا العام، بينما توفي 332 وفقد 528 آخرون قبالة الساحل الليبي.

وفي عام 2023، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم 17 ألفا و190 شخصا.