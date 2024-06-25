ألمانيا: العثور على جثة طفل شمال غربي البلاد أثناء البحث عن صبي مفقود

أفادت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، بأن مزارعا عثر على جثة طفل أثناء العمل بمزرعته في ولاية سكسونيا السفلى.

وقال بيان للشرطة إن المزارع اكتشف الجثة أمس الاثنين، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش) في بلدية إستورف في منطقة شتاده على مسافة نحو 80 كيلومترا غرب هامبورج.

ولم تكشف الشرطة عن أية معلومات حول موقع العثور على جثة الطفل على نحو الدقة ، أوظروف اكتشافها، كما لم تحدد هوية الجثة.

يشار إلى أن صبيا يدعى "أريان" / ستة أعوام/ اختفى في المنطقة منذ 22 أبريل الماضي.

وقامت قوات الطوارئ والمتطوعين، الذين قارب عددهم في بعض الأحيان نحو 1200 شخص، بالبحث عن الصبي طوال الليل والنهار لمدة تقارب الأسبوع.

وأجرى متخصصون من مجموعة التحري في قضية أريان تحليلا جنائيا على موقع اكتشاف جثة الطفل، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.