محافظ جنوب سيناء يفتتح تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب، والدورات التدريبية الجاري تنفيذها بالمبنى، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، ووفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وأشاد المحافظ، بالدورات التدريبة التي يجري تنظيمها للسيدات السيناوية، والشباب لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم المرأة على أرض المحافظة، وتيسير كل الإجراءات التسويقية الخاصة بالمشغولات اليدوية، والحرف المختلفة.

وأكد أن هذه التدريبات يجري تنظيمها بالمجان، للشباب والسيدات كلًا فيما يتفق مع ميوله ورغباته المستقبلية في المهنة التي يريد العمل بها، لافتًا إلى أنه يجري توفير متدربين ومدربات على أعلى مستوى بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى تطوير ورفع كفاءة المبنى، وتأهيله لتنظيم الدورات التدريبية به، ويتضمن غرفة لتعليم رسم الباترون للتدريب على الخياطة، وغرفة للقص، وغرفة لمكينات الخياطة والتطريز، إضافة إلى قاعة اجتماعات، وقاعة للتدريب على الكمبيوتر، وجرى تجهيز هذه الغرف على أعلى مستوى.

وأوضح أنه جار تنفيذ دورتين تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل، ومديرية التربية والتعليم، إحداهما للتدريب على الخياطة، وتستهدف المرأة المعيلة والسيدات البدوية، وتقوم مديرية العمل بتوفير الخامات، والدورة الثانية تستهدف الشباب من الجنسين لتدريبهم على برامج الكمبيوتر المختلفة على مدار شهر كامل.

ومن جانبها، قالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل، إن الدورات التدريبية التي يجري تنظيمها للسيدات السيناوية والشباب لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدة حرص المديرية الدائم على دعم المرأة على أرض المحافظة، وتيسير كل الإجراءات التسويقية الخاصة بالمشغولات اليدوية، والحرف المختلفة.

وأوضحت أن هذه التدريبات يجري تنظيمها بالمجان، للشباب والسيدات كلًا فيما يتفق مع ميوله ورغباته المستقبلية في المهنة التي يريد العمل بها، و يجري توفير مدربات على أعلى مستوى.

جدير بالذكر، أن الاشتراك في هذه الدورات التدريبية، متاح سواء كانوا حاصلين على مؤهلات عليا، أو متوسطة، أو الشهادة الإعدادية، أو بدون مؤهل على ألا يزيد سن المتقدم على 45 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا، وتقدم المستندات بمكتب عمل دهب، والتي تتضمن صورة البطاقة الشخصية، صورة المؤهل الدراسي، صورة شخصية، صورة شهادة الميلاد.