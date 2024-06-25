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تراجع أسعار النفط عالميا وسط مكاسب للدولار وترقب بيانات أمريكية

لندن - قنا
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 7:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 7:21 م

انخفضت أسعار النفط، اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين حول المستثمرون اهتمامهم إلى بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة مقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 20 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 85.81 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

وارتفع الدولار 0.13 بالمئة، في وقت سابق اليوم، ما يسلط الضوء على قوة العملة التي تجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمتعاملين حاملي عملات أخرى.

والطلب على البنزين آخذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.

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