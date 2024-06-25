نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن الأمم المتحدة قولها إن إعلان وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزعزعة المنظومة المالية في الضفة الغربية، مؤكدة أن إعلانه عن نيته إسباغ الصفة الرسمية على مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مصدر قلق بالغ".

وحثت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية على وقف كافة الأنشطة الاستيطانية فورا، قائلة: "سنظل نسعى لإنهاء الاحتلال بما يتوافق مع القانون الدولي و"حل الدولتين" بحيث تقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

في السياق ذاته، نبهت المنظمة من "مجاعة على أبواب شمالي قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "مستويات الجوع مرتفعة في القطاع"، وأن "ما سُمِح بدخوله من مساعدات إنسانية لقطاع غزة قليل جدا ولا يفي بالحاجة".

وشددت الأمم المتحدة على أن حماية المدنيين ضرورية في أي نزاع مسلح وفي كل الأوقات، مؤكدة أنه من غير المقبول مهاجمة قوافل المساعدات ومنشآت المنظمات الدولية.