عبد المجيد تبون: الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة. وذلك في إطار استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة «النهار» الجزائرية تصريحات الرئيس الجزائري، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، أشار خلاله إلى «إنجاز مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال لمساعدة الفرق الطبية هناك وتمكينها من معالجة الجرحى، في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع».

ومن جهته، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني الجزائري أن المستشفى ستتراوح مدة إنجازه ما بين 10 و15 يوما، ويضم قاعة مهيأة للجراحة والتعقيم ومجهز بكل المستلزمات الطبية الحديثة.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة من أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37626 مواطنا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86098 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.