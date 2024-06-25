مكتبة قطر الوطنية تتسلم مجموعة كتب مختارة حول تاريخ وثقافة أمريكا اللاتينية

تسلمت مكتبة قطر الوطنية مجموعة كتب مختارة، حول تاريخ وثقافة دول أمريكا اللاتينية ستثري المكتبة بمصادر إضافية عن ثقافات تلك الدول.

وأقامت المكتبة بهذه المناسبة حفلا خاصا اليوم، لتسليط الضوء على التقدم الذي شهدته مسيرة التبادل الثقافي والعلاقات الوطيدة بين دولة قطر ودول أمريكا اللاتينية بحضور الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، و سعادة السيد خوسيه بينزاكين بيريا، سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

ويأتي هذا الإهداء ضمن مبادرات المكتبة لتقوية أواصر التبادل المعرفي والثقافي وتوطيد العلاقات الثقافية مع البعثات الدبلوماسية لدى الدولة . وبهذه المناسبة، أكد الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري أهمية الإهداء ضمن جهود المكتبة في مجال الدبلوماسية الثقافية قائلا:" يجسد الإهداء روح التعاون الدبلوماسي والثقافي بين دولة قطر والدول الصديقة، وسياسة دولة قطر في الانفتاح على العالم".

وأعرب عن شكر وتقدير مكتبة قطر الوطنية للدول الصديقة التي ساهمت في تعزيز رسالتها الساعية لنشر المعرفة وتوسيع آفاق الثقافة والفكر، وتعزيز فهم أفضل للثقافات الثرية والتراث الفريد لأمريكا الجنوبية.



