حفتر يدعو إلى دعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى دعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد ورئيس المفوضية العليا للانتخابات "عماد السايح" مع حفتر بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، ويعتبر هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الأطراف المحسوبة على الانتخابات في شرق ليبيا مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب بيان صحفي لرئاسة الحكومة فإنه جرى خلال اللقاء التباحث حول التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد القائد العام للجيش خليفة حفتر على دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب، كما شدّد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية، بحسب ما جاء في البيان.

تأتي هذه الزيارات لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات إلى شرق ليبيا بعد اتهامات من قبل المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، في جلسة الأمم المتحدة حول الأوضاع في ليبيا، بإغلاق عدة مقرات انتخابية في شرقي ليبيا وعدم السماح لها بالعمل.

وتشهد ليبيا أزمة في التداول السلمي للسلطة وتعثر في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث تسيطر حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان على شرق وجنوب البلاد بالتزامن مع حكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا وتسيطر على العاصمة طرابلس.