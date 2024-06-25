إصابة 13 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 13 جنديا بينهم 7 في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت المقاومة في غزة قد أعلنت تنفيذ سلسلة عمليات في رفح جنوبي القطاع ومحور نتساريم من بينها استهداف آليات وقصف المواقع العسكرية بقذائف الهاون، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها فجروا "عددا من العبوات الأرضية في الآليات العسكرية الصهيونية على خط السير والإمداد في منطقة تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح وقصفناها بالتزامن مع تموضعات العدو بوابل من قذائف الهاون الثقيل والنظامي".

وكان أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، قد قال إن الجيش الإسرائيلي يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بالمعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.