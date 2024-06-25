سويسرا: الشرطة تبدأ عمليات بحث عن المفقودين في الجبال

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بدأت الشرطة السويسرية اليوم الاثنين، عمليات بحث عن العديد من المفقودين في جبالها الشهيرة والمناطق المحيطة بها وذلك في أعقاب موجة العواصف والأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت الشرطة إنه لا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين في وادي ميسوكس في جراوبوندن ، بعد العجز عن تحديد مكانهما إثر انهيار أرضي مساء الجمعة الماضية.

وفي البداية ، دفن الانهيار الأرضي أربعة أشخاص، ولكن تم إنقاذ امرأة يوم السبت الماضي وانتشال جثة رجل أمس الأحد.

وبدأت عملية بحث اليوم الاثنين ، في جبال الألب في بيرن، عن ثلاثة أشخاص مفقودين.

وقالت الشرطة إن رجلا تعرض للسقوط برفقة طفله الصغير في شلال جيسباخ أمس الأحد.

وأوضحت انه كان في نزهة مع زوجته وطفل آخر.

ولم يعرف بعد سبب سقوطهما ، وواصلت الشرطة البحث عنهما اليوم الاثنين.

كما عثرت الشرطة اليوم الاثنين ، على قارب شراعي غارق بداخله جثة على عمق 80 مترا في بحيرة تسوج.

وتعرض القارب للغرق في حادث خلال سباق للقوارب يوم السبت الماضي.

وتم إنقاذ رجلين ، لكن رجلا / 56 عاما/ لا يزال مفقودا منذ ذلك الحين.

وتم استعادة القارب وانتشال الجثة اليوم الاثنين.