كندا: معدلات الهجرة ستدفع النمو السكاني إلى أكثر من النصف في غضون نصف القرن المقبل

أشارت بيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة اليوم الاثنين، إلى أن النمو السكاني الذي تغذيه الهجرة سيؤدي إلى زيادة عدد السكان في كندا بأكثر من النصف في غضون السنوات الخمسين المقبلة .

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه وفقا للتوقعات الصادرة عن المكتب اليوم الاثنين، فإنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان البلاد بنسبة 57٪ ليرتفع من 1ر40 مليون في العام الماضي ليصل إلى 8ر62 مليون بحلول عام 2073 .

وكشف سيناريو "متوسط النمو" الذي اشار إليه المكتب ، أن ذلك يعني أن يبلغ معدل زيادة السكان السنوي نحو 9ر0 % .

كما شملت رؤية المكتب توقعات نمو منخفضة وعالية ، حيث تراوحت تقديرات نمو السكان ما بين 1ر47 مليون إلى 2ر87 مليون نسمة.

يشار إلى أن متوسط المعدل السنوي لزيادة السكان في البلاد في تلك السيناريوهات تراوح بين 3ر0 % إلى 6ر1 % ، مقارنة بمتوسط بلغ 1ر1٪ في غضون العقود الثلاثة الماضية.

ويشير السيناريو الرئيسي ، ألا وهو النمو الطبيعي للسكان في كندا، أي عدد المواليد ناقص عدد الوفيات – إلى التحول بالسالب بحلول عام 2036 ، الأمر الذي ستكون معه الهجرة هي المحرك الرئيسي لزيادة عدد السكان مستقبلا .