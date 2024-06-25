 رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي: حماس فكرة لا يمكن تدميرها - بوابة الشروق
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رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي: حماس فكرة لا يمكن تدميرها


نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 6:19 م

قال رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، إن حركة حماس فكرة لا يمكن تدميرها لكنه زعم أن بإمكانهم القضاء على قدراتها.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة روسيا اليوم، الثلاثاء، أن التحدي الأول الذي تواجهه إسرائيل هو التعامل مع حماس واستعادة الأسرى بعد 9 أشهر مما سماه الجحيم.

واعتبر أنه آن الأوان لإعادة الأسرى ولو كان بثمن باهظ، وقال: «يجب أن يعيش سكان الشمال والجنوب بأمان ولو كان الثمن هو التصعيد».

وتطرق جانتس إلى الملف الإيراني، قائلا إن إقامة محور شرق أوسطي أمريكي أوربي ضد إيران سيكون نصرا حقيقيا، وفق زعمه.

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