وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يفتتحان مركز التنبؤ بالأمطار في جوبا

افتتح وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ونظيره في جنوب السودان، بال ماي دينج، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في العاصمة جوبا.

وقال سويلم إن المركز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المحلية في جنوب السودان؛ لمواجهة التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار.

وأكد أن هذا المركز مجهز بأحدث التقنيات والأدوات العلمية التي ستسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل المخاطر المرتبطة بالفيضانات والجفاف بجنوب السودان.

كما أشار إلى أن افتتاح هذا المركز يأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر وجنوب السودان، "حيث تسعى مصر دائمًا لدعم الدول الشقيقة في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على شعوبها".

وأوضح أن هذا المركز سيسهم في تقديم بيانات دقيقة وتوصيات علمية لدعم متخذي القرار في جنوب السودان في مجال إدارة المياه والإنذار المبكر من أخطار الفيضانات.

كما أكد سيادته أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية في البلدين لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في مركز التنبؤ.

وأشار إلى أن الفريق العامل في المركز يضم "نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيعملون على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال"، وفق البيان.

ومن جانبه، قال وزير المياه في جنوب السودان إن مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية سيعزز من قدرات بلاده في مواجهة التحديات المناخية.

وأشار بـ"دقة التنبؤات" التي يصدرها المركز مقارنة بما يرصد على الطبيعة، وهو ما يؤكد "جودة النماذج الرياضية المستخدمة وامتلاك المركز لأفضل الأجهزة" التي ستساعد على التعامل مع التحديات المختلفة في مجال المياه والمناخ، واستخدام بيانات المركز فى خدمة العديد من المجالات تحت إشراف وزارات الري والزراعة والنقل.



