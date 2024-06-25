الغرافة القطري يتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن حسم نادي الغرافة القطري، صفقة اللاعب الإسباني خوسيلو المُعار من صفوف إسبانيول في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «إكس»، إن تم الاتفاق بين نادي الغرافة القطري وخوسيلو على انتقاله إلى صفوف الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد على أن المهاجم الإسباني سيرتدي قميص الغرافة القطري لمدة موسمين، مع خيار التجديد لمدة موسم آخر.

وأوضح رومانو أن الأمور قد انتهت بين الطرفين بعلم ريال مدريد، ويتم فقط مراجعة العقود والتوقيع.