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إعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة في ليبيا

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 10:44 ص

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا بإعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة في ليبيا.

وذكرت قناة "ليبيا بانوراما" في منشور على منصة إكس أوردته ليل الإثنين/ الثلاثاء أن القرار نص على "استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قررت في أكتوبر الماضي "منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي"، بالإضافة إلى استمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية.


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