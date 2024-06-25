قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن الصيادلة أبرياء من أزمة نقص الدواء في مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أنّ أزمة الدولار وفارق العملة ونقص المواد الخام في الفترات الماضية أحدث فجوة لدى الشركات.

وأوضح أن الشركة التي كانت تحتاج عشرة ملايين دولار لتوفير المواد الخام لـ100 مستحضر دوائي، أصبحت في حاجة حاليا لـ500 مليون دولار لنفس الـ100 مستحضر.

وأشار إلى الشركات باتت مضطرة إما تخفض الكميات أو تتكبد هذه التكاليف الكبيرة، موضحًا أن الشركات استأنفت التصنيع مؤخرا لكن الأمر لم يصل إلى حد تغطية النواقص الكبيرة في السوق.

ولفت إلى أن الصيدلي يواجه مشكلة أخرى تتمثل في عجزه عن تدبير التكلفة اللازمة لتوفير الأدوية، مشددا على أن هذه الأزمة تواجهها كل صيدليات مصر البالغ عددها 84 ألفًا.