قيادي بحماس لـ سبوتنيك: حماس ستطلق سراح المواطنين الروس مع التوصل لاتفاق تهدئة

صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، بأن الحركة ستطلق سراج المواطنين اللذين يحملان جنسية روسية فور التوصل لاتفاق تهدئة ووقف إطلاق النار.

وأضاف أبومرزوق في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية نشرتها اليوم الثلاثاء: "لقد قامت حماس في السابق بإطلاق سراح مواطن إسرائيلي روسي خارج إطار الصفقة، إكرامًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومواقف روسيا الجيدة تجاه الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن حركة حماس لا زالت تنتظر موافقة إسرائيل على المقترح المتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، والذي ترفضه إسرائيل حتى اللحظة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المقترح ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.