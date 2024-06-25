لوفتهانزا تطلق أحدث شركة طيران تابعة لها رغم عدم وجود اتفاقيات جماعية لطاقم الطيران

من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء أول رحلة لأحدث شركة طيران تابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، وهي شركة" سيتى إيرلاينز " لخطوط المدن الفرعية ، وذلك بدون اتفاقيات جماعية لأطقم الطيران.

ومن المقرر أن يتم تسيير أول رحلة مغادرة في الساعة 9:10 من صباح غد (0710 بتوقيت جرينتش) من ميونيخ متجهة إلى مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا.

من جانبهما، أكدت نقابتا الطيارين (كوكبيت) والمضيفين الجويين (أوفو) اليوم الثلاثاء أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط العمل مع الشركة الجوية الجديدة.

وهذا يعني أن نقل الموظفين من الشركة التابعة الحالية "لوفتهانزا سيتي لاين" إلى الشركة الجديدة لا يزال غير واضح.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق شركة سيتي لاين الحالية واستبدالها بشركة سيتي إيرلاينز الجديدة. وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا، كارستن شبور، أشار مرارًا إلى القيود المفروضة على سيتي لاين في الاتفاقية الجماعية الحالية كسبب رئيسي لهذه الخطوة.

وكانت سيتي إيرلاينز الجديدة عرضت مكافأة مالية معادلة لراتب سنة واحدة للموظفين الراغبين في الانتقال بشكل طوعي.

ومع ذلك، نصحت نقابة المضيفين (أوفو) أعضاءها بعدم قبول العرض حيث إن العديد من الشروط التي حددها الطيران بشكل منفرد مثل الأجور وساعات العمل، لا تتوافق مع تلك المنصوص عليها في اتفاقية التفاوض الجماعي في سيتي لاين.