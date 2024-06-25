اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان الكيني بسبب تظاهرات مناهضة لمشروع قانون المالية 2024

اندلع حريق داخل البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، إثر اقتحام متظاهرين المبنى أثناء مناقشة مشروع قانون فرض ضرائب جديدة، كما نشب حريق في مكتب حاكم العاصمة الكينية نيروبي على بعد مئات الأمتار من البرلمان بسبب التظاهرات المناهضة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وكان مئات المتظاهرين خرجوا اليوم إلى شوارع العاصمة الكينية وعدة مدن أخرى احتجاجا على مشروع قانون المالية 2024، الذي ينص على زيادة الضرائب مما أثار غضب شريحة واسعة من المواطنين الكينيين.

وتعرض العديد من المتظاهرين لإطلاق النار، في وقت أعلنت فيه اللجنة الكينية لحقوق الإنسان عن مقتل شخص واحد على يد الشرطة.

من جانبه أكد كيثور كينديكي وزير الداخلية الكيني، أن المؤسسات الأمنية ستظل محايدة ولكن حازمة في احترام سيادة القانون، مذكرا بضرورة تفرق المتظاهرين في موعد أقصاه الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، واصل النواب مناقشة مشروع قانون المالية 2024 في اللجنة البرلمانية، وصادقوا على أغلب التعديلات التي أدخلت عليه.

من جهتها قررت المعارضة سحب كافة التعديلات التي قدمتها، معتبرة أن الإبقاء عليها قد يؤدي إلى إضفاء الشرعية على النص الذي تعارضه بشكل كلي.