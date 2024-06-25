 المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إعفاء الحريديم من التجنيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إعفاء الحريديم من التجنيد

آية صلاح
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 11:45 ص

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قانون إعفاء اليهود الحريديم "المتدينين المتشددين" من الخدمة العسكرية خلافا لقرار الحكومة.

وأكدت المحكمة العليا أنه يتوجب على الحكومة تجنيد اليهود الحريديم وتجميد ميزانية المدارس الدينية، وفقا لنبأ عاجل أوردته شبة "الجزيرة".

من جانبه، وصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم بالخطوة الهامة والتغيير التاريخي.

وقال ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي "يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بالمعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة".

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