رونالدو يوجه رسالة إلى ناتشو بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء عن رحيل قائد الفريق الإسباني ناتشو فيرنانديز، بعدما استمر في الدفاع عن قميص الملكي لمدة 23 عامًا.

وفي هذا الصدد، وجه أسطورة ريال مدريد السابقة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، رسالة إلى زميله السابق بعد إعلان رحيله.

وعلق كريستيانو رونالدو على منشور لـ ناتشو عبر حسابه الرسمي على «انستجرام» أعلن رحيله فيه: «كنت أحد أبطال ريال مدريد التاريخيين».

وتابع أسطورة «المرينجي»: «كن فخورًا بما حققت».

وتوج ناتشو مع ريال مدريد بـ 26 لقبًا بواقع 6 بطولات دوري أبطال أوروبا، و5 كأس العالم للأندية، 4 ألقاب سوبر أوروبي، 4 نسخ من الدوري الإسباني، وبطولتي كأس الملك الإسباني، و5 ألقاب سوبر إسباني.

في السياق ذاته، أكدت تقارير صحفية على أن اللاعب الإسباني قد أنهى اتفاقه مع فريق القادسية السعودي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الحالية، واللعب في دوري المحترفين السعودي.