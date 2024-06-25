الاتحاد الأوروبي يعتزم بيع سندات بقيمة 65 مليار يورو خلال النصف الثاني من العام

يعتزم الاتحاد الأوروبي بيع سندات بقيمة 65 مليار يورو (7ر69 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يقل عن إجمالي طروحات السندات خلال النصف الأول من العام وكان 75 مليار يورو ، لكنه أعلى من إجمالي طروحات سندات الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الماضي وكان 73 مليار يورو .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، القول إن السندات ستكون قصيرة الأجل، وستجمع بين السندات التقليدية والسندات الخضراء التي تستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات صديقة للبيئة.

يذكر أن راينر جونترمان المحلل في مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية توقع قبل صدور بيان الاتحاد الأوروبي طرح سندات بأقل من 50 مليار يورو خلال النصف الثاني، مع إمكانية ارتفاع الرقم إلى أكثر من 60 مليار يورو إذا كانت ظروف السوق مشجعة على ذلك.