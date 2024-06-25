زيلينسكي يزور بروكسل لتوقيع اتفاق دفاع وبحث الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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يزور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بروكسل في وسط الأسبوع الجاري، حسبما قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، مع بدء العديد من المبادرات بشأن علاقة الاتحاد بالدولة التي مزقتها الحرب.



وتأتي زيارة زيلينسكي مع إبرام اتفاق أمني بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بعد أشهر من المحادثات لاتمام الاتفاق.

وقد وافقت أوكرانيا على ترتيبات ثنائية مماثلة مع دول بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا.

ووقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقا طويل المدى في قمة مجموعة السبع في إيطاليا.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني مع اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين لاختيار القيادات الجديدة لمؤسسات الاتحاد.