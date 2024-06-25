التخطيط تعقد ورشة عمل حول أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الحكومة - الذكاء الاصطناعي

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عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، ورشة عمل حول "أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الحكومة - الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع شركة ميكروسوفت.

وهدفت الورشة إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وإمكانية دمجه لتطوير استراتيجية الوزارة والمهام اليومية للعاملين، مما يدعم عمل الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

وتناولت الورشة مجالات عمل الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، رسم السياسات الفعالة، الإدارة المثلى على أسس الحوكمة الرشيدة، ودراسات متابعة الأثر بهدف تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية.

كما ركزت على ضرورة تحديد استخدامات الذكاء الاصطناعي المناسبة لوزارة التخطيط، ووضع خطة للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق أهدافها، مثل النهوض بالاقتصاد، كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، التحول الرقمي، والتميز المؤسسي.

وأكدت الورشة أهمية رفع قدرات الكوادر العاملة في الوزارة، وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة لضمان جودة العمل، بما يتسق مع سعي الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية ودعم الكوادر وفق قيم حاكمة مثل الابتكار وديناميكية العمل.

وشملت الورشة مواضيع تعريف الذكاء الاصطناعي، مكوناته، استخداماته في الحكومة، تطبيقاته المختلفة حسب كل وظيفة، وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.