نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية تتجاوز 9385

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم جريح، ومعتقلون سابقون.

وأفاد في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، ورام الله، وقلقيلية.

وذكر أن عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، تحديداً في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين.

وأوضح أنّ حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9385، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت الفئات كافة من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

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