محافظ الغربية يشهد احتفالية حصول المحافظة على المركز الأول جمهوريا في محو الأمية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة الغربية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محو الأمية لعام 2023-2024 وللمرة الثالثة على التوالي في مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

حضر الاحتفالية الدكتورة جيهان القطان مدير عام مكتب محافظ الغربية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقدم محمد أبو النبايل، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالغربية، عرضًا توضيحيًا عن جهود الفرع خلال الأعوام الماضية، مقدماً خالص الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على الدعم المتواصل وغير المحدود لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، وجعله قضية محو الأمية على رأس أولوياته؛ مما كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج مبهرة ومتميزة لم تتحقق من قبل.

وأشار إلى تحقيق المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية عام 2023-2024، والمركز الأول في مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لثلاث سنوات متتالية (2020-2021، 2021-2022، 2022-2023)، محو أمية ما يقارب من 220 ألف دارس، وهو إنجاز كبير يساهم في الوصول إلى "الصفر الافتراضي" وإعلان محافظة الغربية خالية من الأمية.

وأعلن خلال الاحتفالية، عن خلو بعض القرى من الأمية، وهي: منيل الهويشات بطنطا، الجابرية، بشبيش، المحلة، ميت حبيب سمنود، شنراق السنطة، شبراطو بسيون.

وفي كلمته، قدم الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، التهنئة لمحافظ الغربية وأهالي المحافظة لتحقيق هذه الإنجازات المتميزة، والتي أدت إلى انخفاض نسبة الأمية من 24.1% إلى 15% في مؤشرات محو الأمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذلك بفضل الجهود المبذولة بشكل متواصل في الأعوام الأخيرة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية.

أشاد عبد الواحد بالإطار الفكري والاستراتيجي والأداء التنفيذي المتميز لمحافظة الغربية.

وأكد ضرورة إعادة تصور التعريفات والمقاصد في محو الأمية؛ ليكون مؤشر التحرر من الأمية ليس تعلم الهجائية فقط، بل تعزيز القرائية، لتشمل القدرة على فهم وتحليل النصوص وإبداعها، لافتا إلى ضرورة ضمان إمداد المتحرر من الأمية بالمهارات والقيم والمعارف اللازمة لتنمية ذاته والمشاركة الكاملة الناشطة في مجتمعه.

وشدد على ضرورة التحول في قناعتنا في محو الأمية من مفهوم كفاية واحدة في زمن محدد إلى سلسلة متصلة من الكفايات القابلة للتغيير طوال الحياة.

وضرب أمثلة على ذلك مثل ضرورة دمج التعلم الرقمي، والدراية الإعلامية، والوعي البيئي والصحي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفكير النقدي، وبناء المشروعات في برامج تعليم الكبار.

وأضاف عبد الواحد: "لا يستطيع أحد أن ينكر التطوير والمجهود المبذول من محافظة الغربية للقضاء على الأمية".

وفي كلمته، هنأ محافظ الغربية الحضور بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، الذي من خلاله أُطلقت الجمهورية الجديدة، و جعلت "بناء الإنسان" المحور الرئيسي لبناء أي دولة.

وأكد أن محو الأمية حق أساسي من حقوق الإنسان، ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وركيزة لبناء أسس السلام والتنمية في الجمهورية الجديدة، مردفا: "نرى أن محو الأمية ليس فقط لتحقيق منافع ذاتية، ولكن رافعة أساسية لتحقيق التحولات المرجوة لتنمية أكثر استدامة".

وأوضح أن نجاح المحافظة جاء حصيلة تكامل وتكاتف لكل الجهات موجها خالص الشكر والتقدير لهيئة تعليم الكبار والتربية والتعليم والشباب والرياضة التضامن الاجتماعي ولكل المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مكتب المحافظ، العلاقات العامة والإعلام.

وأضاف المحافظ: "مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة، والتي تعد الأعظم في الكون والتي حققت المحافظة خلالها المركز الاول لثلاثة أعوام متتالية هي أحد العوامل التي أدت دورا كبيرا في تحقيق الإنجاز غير المسبوق واختيار مدينة زفتي للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة على مستوى العالم؛ تقديرا للجهود المتميزة في أن يكون التعلم مدى الحياة حقيقة وواقع للجميع".

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم ببناء الإنسان.

وفي ختام الحفل كرم المحافظ، المساهمين في حصول الغربية على المركز الأول في محو الأمية مؤكدا استمرار العمل من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030.