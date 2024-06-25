منظمة الصحة العالمية: استهلاك المشروبات الكحولية يتراجع على نحو بطيء للغاية

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل تناول المشروبات الكحولية على مستوى العالم انخفض عن المعدل المعتاد، ولكنها حذرت من أن هذا الانخفاض يحدث بوتيرة بطيئة للغاية.

وذكر تقرير المنظمة الصادر اليوم الثلاثاء بأن هدفها بخفض مستوى الاستهلاك بنسبة 20% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010 لا يمكن تحقيقه الآن.

وتشير أرقام المنظمة إن معدل استهلاك الفرد من المشروبات الكحولية المقطرة على مستوى العالم تراجع من 7ر5 لتر من الكحوليات المقطرة عام 2010 إلى 5ر5 لتر من الكحول عام 2019.

وتدعو منظمة الصحة العالمية الدول لبذل المزيد من الجهد لخفض تناول المشروبات الكحولية، بما في ذلك فرض حظر على الإعلانات وقيود على المبيعات، فضلا عن رفع الأسعار بفرض مزيد من الضرائب.

وتعتبر ألمانيا إحدى الدول الرائدة في استهلاك الكحوليات، وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية.

ففي المتوسط، يتناول كل شخص يزيد عمره عن 15 عاما في ألمانيا 2ر12 لترا من الكحوليات المقطرة في عام 2019. ولا تقدم منظمة الصحة العالمية تصنيفات دقيقة للدول لأنها تقول إن هناك هوامش خطأ في جميع الأرقام.