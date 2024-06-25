رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا

أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة ملتزمة بإعادة الرهائن من غزة في أقرب وقت ممكن".

وقال هنجبي، في كلمة له، إن "إعادة الرهائن من غزة لا يزيد أهمية عن باقي أهداف الحرب"، مؤكدًا أن "القضاء على حركة حماس سيستغرق وقتا طويلا".

وأضاف: "نناقش مع الأمريكيين خيارات بشأن اليوم التالي في غزة"، متابعًا: "نريد بديلا محليا لحركة حماس في غزة يكون معتدلا يتولى إدارة القطاع بدعم عربي ودولي"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وفي لبنان، أكد هنجبي أن "إسرئيل ستحاول في الأسابيع المقبلة حل الصراع مع لبنان وتفضل أن يكون ذلك بالدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه "يوجد إجماع في المجتمع الإسرائيلي بشأن تغيير الواقع قرب الحدود مع لبنان".

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن "المبعوث الأمريكي متفائل ويرى أن المرحلة الثالثة من القتال في غزة ستدفع حزب الله لخفض حالة الإسناد المعلنة".

وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.