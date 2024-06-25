أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 5ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر2% خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر أسعار الخدمات في خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا في حين ارتفع مؤشر بنسبة 4ر2% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% شهريا وبنسبة 6ر2% سنويا خلال الشهر السابق.

يأتي إعلان التراجع الشهري لأسعار الجملة في اليابان بعد أيام من تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عن أنه "من المرجح تماما" أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل.

وقال أويدا، في اجتماع برلماني، إن رفع سعر الفائدة في يوليو المقبل "سيعتمد على بيانات الاقتصاد والأسعار والمالية التي سيتم الحصول عليها، لكنه أمر مرجح تماما اعتمادا على الوضع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأشار أويدا بالتالي إلى أن بنك اليابان قد يقرر في اجتماع السياسة النقدية المقرر الشهر المقبل رفع أسعار الفائدة، وليس فقط خفض حجم مشترياته من السندات الحكومية اليابانية.

وأكد أويدا "نعتقد أن خفض حجم مشتريات السندات الحكومية ورفع سعر الفائدة هما أمران مختلفان".