إعلام عبري: اندلاع حريق بمستوطنة ديشون وسماع دوي انفجار في الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مستوطنة «ديشون» وسماع دوي انفجارات في مستوطنات أخرى في الجليل الأعلى.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، اليوم الثلاثاء، أنه «اندلعت حرائق في مناطق مفتوحة من مستوطنة ديشون، ناتجة عن تصدي الدفاعات الإسرائيلية لصواريخ وقذائف من الجنوب اللبناني».

وأوضحت الصحيفة أن 5 أطقم كاملة من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، بالتوازي مع إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى، وتحديدا في مستوطنة «راموت نفتالي».

وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع «حزب الله» اللبناني.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع «حزب الله» اللبناني.

وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل وحزب الله، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.