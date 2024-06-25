أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، صباح الثلاثاء، رفض المملكة لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين. pic.twitter.com/fThfVXd4Q5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 25, 2024

وأمس الاثنين، أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت دورًا للعبادة ومركزًا للشرطة في داغستان، اليوم الاثنين.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «تؤكد مصر رفضها القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع دولة روسيا الصديقة، وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين».