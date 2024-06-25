 كتائب القسام تستدرج قوة إسرائيلية لكمين محكم في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تستدرج قوة إسرائيلية لكمين محكم في الضفة الغربية

رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 10:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 10:04 ص

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في طولكرم بالضفة الغربية، أن وحدة النخبة المشتركة في كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى تمكنت الليلة الماضية من استدراج قوة من جيش الإسرائيلي لكمين محكم.

وقالت القسام، في بيان صحفي أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الثلاثاء، أنه "في عملية مركبة ودقيقة من خلال الرصد والمتابعة والتسلل الدقيق، جرى استدراج مركبة تقل عدداً من جنود العدو داخل مركبة ومن بعد ذلك قمنا باستهداف كل من بداخل المركبة".

وشددت على أن "العملية تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى وتسطر وحدة الدم والسلاح وتحت خندقٍ واحد بالمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في الميدان".


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