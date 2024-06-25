رئيس الوزراء العراقي يدعو لاستكمال صيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة التغييرات المناخية

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إلى استكمال عمليات الصيانة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لتوفير بحدود 1440 ميجاوات من إنتاج الطاقة الكهربائية، لمواجهة التغييرات المناخية التي يتعرض لها العراق من جراء ارتفاع درجات الحرارة.

كما دعا السوداني خلال جلسة للحكومة العراقية، الى "إلغاء جميع الإستثناءات الممنوحة سابقا لمراكز صناعية وتجارية ورسمية، وشمول الجميع بساعات التجهيز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض والعمل وفق رؤية وخطط واضحة على الرغم من التغيرات المناخية، التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونة بشح المياه"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال رئيس الحكومة العراقية "إن المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية وإستكمال الخطط لإختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير".

وبحسب البيان، قررت الحكومة العراقية تأمين الوقود للمولدات الأهلية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتيسير عملية تغطيتها لجزء من الإحتياجات اليومية للمواطنين من خلال تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـالوقود لزيادة ساعات التجهيز من المولدات لَـ 12 ساعة يوميا بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، على أن تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الإلتزام بمدة التجهيز والتسعيرة، وذلك بدءا من شهر يوليو المقبل ولمدة شهرين.

ويشهد العراق حاليا وضعا سيئا في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بعد تعرض البلاد لموجة في ارتفاع درجات الحرارة تجاوزت سقف 50 درجة مئوية في عدد كبير من المحافظات في وسط وجنوبي البلاد.

واتخذت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات للتخفيف عن مخاطر ارتفاع درجات الحرارة تمثلت بتقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية فضلا عن الإعلان عن سلسلة برامج احترازية وصحية لمواجهة مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات النهار.