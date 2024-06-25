نيابة ثان أسيوط تعاين حريق ورشة أخشاب المنطقة الأزهرية

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أمر المستشار محمد صفوت رئيس نيابة قسم ثان أسيوط، بإشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، انتداب المعمل الجنائي وتشكيل لجنة لحصر التلفيات ومعاينة مكان الحريق واستدعاء المسئولين عن ورشة الأخشاب بمنطقة أسيوط الأزهرية وتحريات مباحث قسم ثان أسيوط، على خلفية نشوب حريق مساء امس بورشة الخشب التابعة للمنطقة الأزهرية والكائنة بمعهد عمر بن الخطاب بجوار مبنى المنطقة.

كانت الحماية المدنية باسيوط تمكنت من السيطرة على حريق بورشة خشب المنطقة الأزهرية بأسيوط الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس دون وقوع أية خسائر بشرية.

انتقل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء محمد ياسر حكمدار المديرية والدكتور علي عبدالحافظ رئيس منطقة أسيوط الأزهرية وقوات الدفاع المدني والحريق وقيادات المحافظة وأكثر من 6 سيارات إطفاء 4 سيارات إسعاف للتعامل مع أية اختناقات.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط يفيد تلقي غرفة عمليات النجده بلاغا نشوب حريق بورشة الاخشاب التابعة للمنطقة الازهرية داخل معهد عمر بن الخطاب الأزهرى بحى شرق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق وتم الإطفاء والتبريد، ولاتوجد أية إصابات بشرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل قوات مباحث قسم ثان أسيوط والحماية المدنية معرفة أسباب الحريق.

كما كلف المحافظ سيد عبدالجواد رئيس حى شرق بمتابعة نتيجة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره مستقبلا حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكا.

وقال مصدر أمني إن العناية الإلهية أنقذت الكنترول والمطبعة الخاصة بالامتحانات ولن تتمكن النيران من الوصول إلى المبنى وذلك بسبب انتقال سيارات الإطفاء بسرعة.

وأوضح المصدر أن شدة النيران بالأخشاب الخاصة بالورشة أصابت أهالي المنطقة بالذعر والخوف وقامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع أمام السيارات من جميع الاتجاهات.