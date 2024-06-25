سفينة شحن تغادر ميناء بالتيمور الأمريكي بعد 3 أشهر من انهيار جسر

غادرت سفينة الشحن "دالي" ميناء بالتيمور الأمريكي يوم الاثنين في طريقها إلى فيرجينا ، بعد حوالي ثلاثة أشهر من اصطدامها بعمود داعم لجسر فرانسيس سكوت كي ، مما تسبب في انهيار جسر الطريق السريع.

وقال خفر السواحل الأمريكي إنه من المقرر أن يتم تفريغ حوالي 1500 حاوية شحن على متن دالي عند وصولها إلى بوابة فرجينيا الدولية.

ومن المقرر بعد ذلك أن تبحر السفينة إلى محطة نورفولك الدولية ، حيث ستخضع لعملية إنقاذ وإصلاحات مستمرة من الأضرار الناجمة عن اصطدامها بالجسر.

وفي نهاية مارس، اصطدمت سفينة الشحن بأحد أعمدة جسر فرانسيس سكوت كي المكون من أربعة حارات ، مما أدى إلى انهيار الجسر الذي يبلغ طوله أكثر من 5ر2 كيلومتر.

وفقد ستة عمال بناء حياتهم في الحادث أثناء إجراء إصلاحات على الجسر.

وفي منتصف مايو، أعيد تعويم "دالي" وتوجيهها إلى ميناء بالتيمور، حيث رست هناك.

ووفقا للنتائج الأولية، كانت هناك مشكلة في إمدادات الطاقة للسفينة قبل وقوع الحادث.