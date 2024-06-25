 تايلاند تعتزم تدشين مشروع يتيح لبعض المستخدمين شراء الطاقة المتجددة بصورة مباشرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 يونيو 2024 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تايلاند تعتزم تدشين مشروع يتيح لبعض المستخدمين شراء الطاقة المتجددة بصورة مباشرة

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 2:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 2:23 م

أعلنت وزارة الطاقة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تدشين مشروع يتيح لبعض مستخدمي الطاقة مثل مشغلي مراكز البيانات شراء الطاقة المتجددة بصورة مباشرة من المنتجين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السكرتير الدائم للوزارة براسيرت سينسوكبراسيرت القول في بانكوك اليوم إنه يتعين على الشركات الحريصة على المشاركة في مشروع رائد أن يكون لديها نطاق استثماري كبير وعمليات منظمة في كل دولة تقوم بالاستثمار فيها، كما أنه يحظر علي الشركات بيع فائض الطاقة إلى نظام الكهرباء المحلي.

وأضاف أنه سوف يتم السماح بإقرار اتفاقية شراء الطاقة المباشرة عبر شبكة نظام لطرف ثالث. ولم يحدد سينسوكبراسيرت إطارا زمنيا لتطبيق المشروع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك