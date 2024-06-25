تحرير 101 مخالفة خلال حملات تموينية بديروط والبداري وساحل سليم في أسيوط

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وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات تموينية مكثفة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بكل المواصفات القياسية لرغيف الخبز وتقديم منتج جيد للمستهلك.

جاء ذلك بالتنسيق بين الإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع العقيد وائل نجاتي مدير مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حملات تموينية مكثفة بمراكز ديروط والبداري وساحل سليم وتم المرور علي المخابز للتأكد من الالتزام بكافة القوانين والقرارات ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أية مخالفات أو شكاوى من المواطنين، لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 101 محضر تمويني ما بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجن وتصرف في الكمية وتوقف عن الإنتاج في مواعيد العمل الرسمية وحيازة دقيق مجهول المصدر وعدم إعطاء بون الخبز وعدم الإحتفاظ بميزان حساس.

وأشار إلى أن هذه الحملات تمت تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وتأتي هذه الحملات استمرارا لجهود أجهزة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الاحتكار والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.