صحة الشرقية: ضبط و إعدام أكثر من 17 طن لحوم ودجاج مجمد في حملة على المنشآت الغذائية ببلبيس

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومكتب الأغذية حملة على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة بلبيس.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط 15 طنا و250 كيلو لحوم ودجاج مجمد داخل ثلاجة لحفظ اللحوم لسوء التخزين، كما جرى إعدام 3 طن و 500 كيلو دجاج مجمد، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

جرى سحب عينات الأغذية اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة بلبيس.

وأكد الدكتور هشام مسعود، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.