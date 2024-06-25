الأونروا: نصف مليون شخص بغزة يواجهون معاناة شديدة لانعدام الأمن الغذائي

قالت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة إيناس حمدان ، إن الظروف الغذائية والصحية في قطاع غزة تدهورت بشكل كبير.

وأضافت في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن هناك نصف مليون شخص يواجهون معاناة شديدة بسبب انعدام الأمن الغذائي في ظل وجود إعاقة لدخول كمية كافية ومنتظمة من المساعدات الإغاثية لغزة وبالتحديد من ما يلزم من المواد الغذائية.

وأشارت إلى أنّ هناك أطفالًا مصابين بالفقر الغذائي الحاد بسبب نقص المواد الغذائية، واصفا ما يحدث بأنه يفوق الوصف في ما يتعلق بالأمن الغذائي على الأراضي الفلسطينية، بجانب العراقيل التي توضع على دخول المساعادات.

ولفتت إلى أن هناك كوارث بيئية وصحية في قطاع غزة في ظل خروج المستشفيات عن الخدمة وعدم وصول المساعدات الطبية وما يكفي منها، ونقص الادوية واللقاحات.

وأوضحت أن إسرائيل تسعى لتفكيك منظمة الأونروا لمنع كافة المساعدات عن قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك حملة ممنهجة لمنع الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وأفادت بأن هناك 190 منشأة تضررت بشكل كلي خلال الأشهر الماضية، كان آخرها القصف التي لحق بمدرستي داخل قطاع غزة وشمال قطاع غزة.