مظاهرة أمام مقر إقامة وزير دفاع إسرائيل جالانت في واشنطن

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بتنظيم نشطاء داعمون لفلسطين مظاهرة أمام مقر إقامة وزير الدفاع الاحتلال يوآف جالانت خلال زيارته إلى واشنطن، مرددين هتافات: "لا يمكنك الاختباء أنت ترتكب إبادة جماعية".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قوله إن واشنطن ستحرص على تأمين ما يلزم لإسرائيل للدفاع عن نفسها، مشددا: "دعمنا لأمن إسرائيل ثابت ولا يتزحزح".

وأضاف أوستن، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي، أن "استفزازات حزب الله تشكل تهديدا للشعب اللبناني لأنها قد تجر البلاد إلى الحرب"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية هي أفضل طريق لتفادي التصعيد بين لبنان وإسرائيل".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اللقاء، إنهم سيواصلون العمل للتوصل لاتفاق بشأن جبهة لبنان، مؤكداً أن "الشعب الإسرائيلي لن ينسى وقوف الإدارة الأمريكية مع إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر"، بحسب تعبيره.