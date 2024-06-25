المرور تكشف مواعيد غلق كوبري طه حسين لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى طه حسين؛ مشيرة إلى تنفيذها أعمال الغلق الكلي لكامل الاتجاه بالتبادل.

وقالت إدارة المرور، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها سوف تغلق كوبري طه حسين بالاتجاه القادم من محور ياسر رزق تجاه محور الفسطاط اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، حتى الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل.

وأضافت أنها سوف تغلق كوبري طه حسين، بالاتجاه القادم من محور الفسطاط تجاه محور ياسر رزق اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل وحتى الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ويمثل كوبري طه حسين بالقاهرة، شريانًا مروريًا مهمًا نظرًا لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة، مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة.



