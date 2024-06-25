أمين سر الفاتيكان: لبنان يجب أن يبقى نموذج تعايش ووحدة في ظل الأزمات والحروب الحاصلة

قال أمين سرّ الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، اليوم الثلاثاء، إن لبنان يجب أن يبقى نموذج تعايش ووحدة في ظل الأزمات والحروب الحاصلة.

وجاء حديث بارولين خلال اللقاء الجامع مع رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي شمال شرق بيروت.

وقال بارولين إن "لبنان الذي لطالما حظي باهتمام الفاتيكان باعتباره وطن الرسالة من خلال تمكّن جميع مكونّاته من العيش سوياً والعمل من أجل خير لبنان. اليوم يجب أن يبقى لبنان نموذج تعايش ووحدة في ظل الأزمات والحروب الحاصلة".

وأضاف "أنا هنا اليوم في محاولة للمساعدة في التوصّل إلى حلّ لأزمة لبنان المتمثّلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، من خلال محاولة التوصل إلى حلول تناسب الجميع، وأتمنى أن نتمكن جميعنا اليوم من التوصّل الى حل للأزمة الحاصلة".

من جهته، قال البطريرك الراعي "نحن سعداء بهذا اللقاء، بوجود هذه العائلة اللبنانية التي تعيش اليوم مرحلة صعبة جداً، وأتمنى أن نطلق تذكيراً بأهمية الصلاة من أجل السلام وانتهاء الحروب التي لم تعد المنطقة ولا لبنان قادرين على تحملها".

وشارك في اللقاء عدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين والسياسيين في لبنان.ولم يحضر ممثل عن الطائفة الشيعية بالرغم توجية الدعوة إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.