إجراءات أمنية مشددة خوفا من اندلاع أعمال شغب أو احتجاجات في موريتانيا

كشفت السلطات الموريتانية مساء الاثنين عن اجراءات أمنية مشددة وصفت بالاحترازية خوفا من اندلاع أعمال عنف أو شغب أو احتجاجات بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

وأصدرت المديرية العامة للأمن قرارا وقعه المدير العام للأمن بموريتانيا الفريق محمد الشيخ ولد الأمين يحظر عرض إطارات السيارات في الشارع العام والإلزام بجمعها وتخزينها في مستودع تحت إشراف السلطات وحظر بيع البنزين في الحاويات إلا بإذن مسبق من السلطات.

ووصف بيان السلطات الأمنية الاجراءات بالاستباقية والاحترازية .

وأعتبر مراقبون أن هذه الاجراءات تهدف للتصدي المسبق لأي احتمال وقوع مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية واندلاع أعمال شغب مثلما وقع في انتخابات 2019 حيث تم قطع الإنترنت وحوصرت أحياء في العاصمة.