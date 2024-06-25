وزيرة خارجية ألمانيا ترحب بحل قضية مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، مع السلطات القضائية الأمريكية.

وخلال زيارة لمنطقة الشرق الأوسط، قالت بيربوك في القدس اليوم الثلاثاء رداً على سؤال من صحفي: "لا يسعني إلا أن أقول إنني سعيدة جداً لأن هذه القضية التي نوقشت بشكل عاطفي للغاية في كل مكان في العالم وأثرت في الكثير من الناس، وجدت أخيراً حلاً".

يذكر أن أسانج توافق على صفقة مع وزارة العدل الأمريكية يقوم بموجبها بالاعتراف بالذنب والعودة إلى أستراليا، حسبما أظهرت وثائق محكمة.

وينص الاتفاق على اعتراف أسانج بالذنب في تهم تتعلق بفضيحة تجسس وتجنيبه التعرض لعقوبة سجن أخرى في الولايات المتحدة، وفقا لوثائق المحكمة التي نشرت مساء أمس الاثنين.

ولا يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل قاض اتحادي أمريكي.

ومن المقرر أن يعترف أسانج أمام محكمة أمريكية بالتجسس ويُحْكَم عليه بالسجن لمدة أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعادل المدة التي قضاها الاسترالي بالفعل في سجن شديد الحراسة في لندن.

وتتهم واشنطن أسانج بسرقة ونشر مواد سرية من العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان علاوة على مسربة المعلومات تشيلسي مانينج، مما يعرض حياة العملاء الأمريكيين للخطر.

وفي المقابل، يرى أنصاره أن أسانج صحفي سلط الضوء على جرائم الحرب.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في عام 2019 في السفارة الإكوادورية، حيث لجأ أسانج إليها لمدة سبع سنوات، بغية عدم الاستسلام لمذكرة سابقة مرتبطة بالتهم السويدية التي تم إسقاطها في النهاية.



