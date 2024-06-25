إسماعيل هنية: نرفض أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة قدمت كل ما يمكن من مرونة ووافقت بدون تردد على كل المشروعات التي طرحت شريطة أن يكون نتيجة ذلك وقف الجرائم الإسرائيلية وانتهاء العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلها بيان لحركة حماس، مساء الثلاثاء، أن الحركة تتمسك بأن أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض، مشددا على ان هذا الموقف لن يتغير في أي مرحلة من المراحل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اختار التصعيد واجتاح رفح وأغلق المعابر وتسبب بكوارث إنسانية ومجاعة رهيبة في كل أنحاء القطاع.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني.

وشدد هنية، على أن كل الأفكار حول اليوم التالي وترتيبات البيت الداخلي يجب أن تكون فلسطينية خالصة، موضحًا أنه لا حق لأحد أن يتدخل فيها، سواء كان الاحتلال أو غيره.



