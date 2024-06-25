العثور على مفقودين اثنين في مجمع كهوف بشمال إسبانيا

تم العثور على اثنين من علماء الكهوف المفقودين في مجمع كهوف كبير تحت الأرض في شمال إسبانيا بصحة جيدة ، حسبما ذكرت رئيسة كانتابريا ماريا خوسيه ساينز دي بورواجا على (إكس) يوم الاثنين.

واقتاد رجال الإنقاذ الشخصين، وهما رجل وامرأة، إلى خارج مجمع الكهوف، حسبما قال اللفتنانت بابلو فيلابريل. ويبدو أنهما ضلا طريقهما لكنهما بصحة جيدة، حسبما ذكرت هيئة البث الحكومية (آر تي في إي) نقلا عن فيلابريل.

وشكر ألفونسو فرنانديز مانويكو، رئيس قشتالة وليون، وهي المنطقة التي ينحدر الشخصان منها، رجال الإنقاذ في منشور على (إكس). وتم وصف الشخصين على أنهما من ذوي الخبرة في الكهوف.

وكان ما يقرب من 100 من عمال الإنقاذ يبحثون في بعض الأحيان عن عالمي الكهوف المفقودين، سواء تحت الأرض أو على السطح، ونشروا طائرات مروحية ومسيرات للمساعدة في البحث.

وتوفي عالم كهوف فرنسي في انهيار صخري تحت الأرض في الكهوف العام الماضي.