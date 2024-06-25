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رئيس أسبق للجنة بالكنيست: الجيش يحاول تسويق انتصار كبير بغزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 4:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 4:45 م

- عوفر: الجيش الذي يتوحّل في غزة منذ 8 أشهر لا يمكنه حسم حرب ضد حزب الله خلال فترة قصيرة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عصر اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الأسبق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، عوفر شيلح، قوله إن الجيش يحاول التسويق لانتصار كبير في غزة، مشيراً إلى أنه لا يمكنه حسم حرب ضد جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال شيلح: "الجيش يحاول الآن تسويق انتصار كبير بغزة وبالأساس كي لا يقولوا له أن ينتقل إلى لبنان"، مضيفاً أن "الجيش كان يعلم مسبقا بالحقيقة حول الإنجازات المحدودة بالضرورة للمعركة في غزة".

وأوضح أن "الجيش وضع ونفذ خطة تضمن ألا يكون هناك أكثر من إنجاز محدود في غزة"، مؤكدا أن "معظم الجمهور الإسرائيلي لا يثق بالمؤسسة السياسية والجيش ووسائل الإعلام".

وفيما يتعلق بجبهة لبنان، قال إن "الجيش الإسرائيلي الذي يتوحّل في غزة منذ 8 أشهر لا يمكنه حسم حرب ضد حزب الله خلال فترة قصيرة".

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