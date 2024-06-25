مودي: لا حق لمن فرضوا حالة الطوارئ في الهند الإعراب عن حبهم للدستور

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، في ذكرى إعلان حالة الطوارئ التاسعة والأربعين إن أيامها السوداء تذكرنا بكيفية تخريب حزب المؤتمر الحريات الأساسية وتعديه على الدستور الذي يحظى باحترام عظيم من كل هندي.

وقالت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا اليوم الثلاثاء، إن مودي هاجم حزب المعارضة الرئيسي ، ونقلت عنه القول في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، لا حق لمن فرضوا حالة الطوارئ الإعراب عن حبهم لدستورنا.

وأضاف مودي: "إنهم هم نفس الاشخاص الذين فرضوا المادة 356 في مناسبات لا حصر لها، وفرضوا مشروع قانون لتدمير حرية الصحافة، والفيدرالية وخالفوا كل جوانب الدستور".

وقال رئيس الوزراء الهندي:" العقلية التي فرضت حالة الطوارئ لا تزال قائمة في نفس الحزب الذي فرضها.. إنها تخفي ازدراءها للدستور من خلال رمزيتها، ولكن الشعب الهندي رأى ذلك من خلال تصرفاتها الغريبة ومن ثم رفضها بشكل متكرر".

وأوضح مودي، أن حكومة حزب المؤتمر آنذاك، ولمجرد التمسك بالسلطة، تجاهلت كل مبدأ ديمقراطي وحولت الأمة إلى سجن، وأضاف أن أي شخص اختلف مع الحزب كان يتعرض للتعذيب والمضايقة.

وكانت رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي، المنتمية لحزب المؤتمر قد فرضت في 25 يونيو عام 1975، حالة الطوارئ في البلاد، وعلقت الحريات المدنية، وسجنت قادة المعارضة والمنشقين عنها وفرضت الرقابة على الصحافة.

وقال مودي إن الذكرى السنوية لفرض حالة الطوارئ في البلاد اليوم الثلاثاء، تمثل تكريما لكل العظماء من الرجال والنساء الذين قاوموا حالة الطوارئ.