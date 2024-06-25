السفير الأوكراني بألمانيا ينتقد مطالب بإعادة لاجئي الحرب الأوكرانية إلى مناطق آمنة

انتقد السفير الأوكراني في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، المطالب الداعية إلى إعادة لاجئي الحرب الأوكرانية قسرا إلى مناطق معينة في أوكرانيا، ووصفها بأنها "شيء لا يأخذ في الاعتبار الجوانب الشخصية ويتسم بالشعبوية الشديدة".

وفي حديثه لبرنامج "النقاش اليومي" على قناة فونيكس، قال الدبلوماسي الأوكراني: "يقال هنا في ألمانيا إن هناك مناطق آمنة (في أوكرانيا)"، لافتا إلى أن الذي يقول بذلك لم يذهب قط إلى أوكرانيا ولا يرغب حتى في الذهاب إلى هناك بنفسه لقضاء عطلة عائلية.

كانت مطالب ثارت من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مطلع الأسبوع الجاري بإعادة لاجئي الحرب الأوكرانية إلى بلادهم حال لم يقبلوا أن يعملوا في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج"، قال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي البافاري، الكسندر دوربينت: "بعد مرور أكثر من عامين على بداية الحرب، يجب أن يسري المبدأ: إما قبول العمل في ألمانيا أو العودة إلى مناطق آمنة في غرب أوكرانيا".

واستطرد السفير ماكييف حديثه قائلا إن الأوكرانيين في دول أخرى "اندمجوا بسرعة أكبر بكثير"، وأردف أنه لهذا السبب فإن سبب عدم اندماج الأوكرانيين في ألمانيا بنفس الوتيرة " لا يرجع إلى الأوكرانيين فقط بل يرجع أيضا إلى الحكومة الألمانية".

وأعرب ماكييف عن اعتقاده بضرورة اعتراف الدولة الألمانية بالمؤهلات المهنية للنازحين، كما دعا السفير الأوكراني إلى تخفيض المتطلبات الخاصة باللغة بحيث يتمكن اللاجئون الأوكرانيون من تعلم اللغة الألمانية أثناء العمل.

ورأى ماكييف أن الألمان بوجه عام كانوا متضامنين للغاية مع أوكرانيا على مدى السنتين الماضيتين، ولكنه أشار إلى وجود أوجه نقص في التواصل بين الحكومة الألمانية والشعب معتبراً أنه لم يتم بذل ما يكفي لمخاطبة الأشخاص اليائسين أو الذين لديهم مخاوف من هذه الحرب، على نحو صحيح من جانب الساسة.

واختتم ماكييف حديثه قائلا إن" وظيفتي هي أن أحفز الكثير من الألمان على الاستمرار في دعمنا من أجل كسب هذه الحرب الدفاعية ضد روسيا".



