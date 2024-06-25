تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023-2024، والتي بدأت منذ 10 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع، واستُؤنفت السبت الماضي بامتحان اللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية، وتُكمل اليوم بامتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وأدى اليوم أكثر من 19.1 ألف طالب وطالبة (نظامي/خدمات/منازل) موزعين على 45 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

واطمأن المحافظ من هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على سير العملية الامتحانية، حيث أكد متابعته وتواصله مع غرفة عمليات الوزارة (من خلال غرفة عمليات المديرية) منذ الصباح الباكر، بدءًا من وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان، وصولًا إلى انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان.

وشدد وكيل التعليم على التواصل مع مديري إدارات التعليم من غرفة العمليات قبل بدء الامتحان، للتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد.

ووجه بتنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكل أشكاله ووسائله، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، بجانب التحفظ على أي أجهزة تليفون في حالة ضبطها أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان.